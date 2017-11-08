Якупов: сидим с Дюшейном, ждём смены. Вдруг он говорит: «Кажется, меня обменяли»

Нападающий «Колорадо Эвеланш» Наиль Якупов поделился впечатлениями об обмене нападающего Мэтта Дюшейна в «Оттаву Сенаторз» во время матча с «Нью-Йорк Айлендерс».



«Очень необычным (назовём это так) получился сам момент, когда сделка состоялась. До этого единственный известный мне случай, когда игрока обменяли прямо во время матча, случился с Майком Камальери, которого в 2012 году отправили из «Монреаля» в «Калгари». Я тогда был ещё совсем молодым и просто поверить не мог, что это произошло. И тут вдруг такое! Играем в Нью-Йорке с «Айлендерс», уже наша смена приближается, мы с Датчи (Дюшейн. – Прим. «Чемпионата».) сидим рядом, готовимся выходить, как вдруг позади нас начинается какая-то суета: выходит доктор, что-то говорит тренеру, тренер в панике пытается что-то переосмыслить… Датчи оборачивается, смотрит на них и говорит: «Кажется, меня обменяли». Я просто в осадок выпал. Говорю: «Блин, подожди, нам же на смену сейчас!».



На самом деле, немножко грустно было. Мы с ним потом в раздевалке ещё немного поговорили, обсудили всю ситуацию, но этот разговор я оставлю между нами. Все знают и о том, что история с его обменом случилась не внезапно. Её завершения все давно ждали, включая самого Мэтта. Это бизнес: клуб совершил обмен, и теперь мы получим за Датчи целую группу молодых игроков и драфт-пики», — приводит слова Якупова официальный сайт НХЛ.

Фридман — об обмене Дюшейна во время матча: давно такого не видел, это безумие