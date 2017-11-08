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175 лет назад 2016
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Ревай, заявлявший, что не будет играть за «Слован», подписал с ним контракт

Хоккей

«Слован» объявил о подписании контракта до конца сезона с нападающим Мартином Реваем.

Словацкий форвард начинал сезон в системе «Монреаль Канадиенс» и провёл пять матчей в АХЛ, набрав 2 (0+2) очка, а затем по обоюдному согласию сторон расторг контракт с клубом, чтобы вернуться в Европу.

Весной 2017 года Ревай заявил, что не стал бы играть в «Словане», потому что клуб задерживает зарплаты, и назвал такое положение дел позором. Форвард является бронзовым призёром МЧМ-2015.

Ревай: я бы не стал играть в «Словане», позор, что клуб задерживает зарплаты

Фото можно посмотреть также в «твиттере» «Слована».

Источник: Официальный сайт ХК "Слован" Сообщить об ошибке
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