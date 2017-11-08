В Новосибирске будут искать другие площадки для строительства арены к МЧМ-2023

Временно исполняющий обязанности губернатора Новосибирской области Андрей Травников сообщил, что город будет искать альтернативные площадки для строительства арены к молодёжному чемпионату мира 2023 года. Издание «Тайга.инфо» отмечает, что появление арены на запланированном участке может вызвать транспортные проблемы.



«Альтернативные варианты в своё время рассматривались, но, к сожалению, глубокой проработке подвергся только вариант на левом берегу Оби. Поэтому сейчас по моему поручению коллеги вернутся к более глубокой проработке альтернатив, причём не только в отношении этого земельного участка, но и других возможных объектов, которые были предусмотрены для концепции», — сказал Травников.



Облправительство, мэрия и ООО «Парк Чемпионов» подписали соглашение о строительстве арены в феврале 2017 года. Предварительная стоимость объекта — 4 млрд рублей. Конкурс на проведение работ по строительству арены планировалось объявить в конце сентября, но депутаты горсовета отказались перезонировать земельный участок, потому что вместе с хоккейной ареной инвестор смог бы построить деловую зону и жилой микрорайон.

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