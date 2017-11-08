Сергей Шумаков признан лучшим нападающим недели в КХЛ

КХЛ определила лауреатов 11-й недели турнира (включая матчи 6 и 7 ноября) в четырёх номинациях.



– Лучшим вратарём признан Юха Метсола («Амур»), в трёх матчах одержавший три победы, в том числе одну – на ноль. Голкипер хабаровчан отразил на этой неделе 97,8% бросков при коэффициенте надёжности 0,67.

– Лучшим защитником признан Роман Савченко («Барыс»), одержавший вместе с командой победы во всех четырёх матчах недели. Защитник казахстанского клуба не завершил ни одну из этих встреч с отрицательным показателем полезности при общем показателе "+3". Савченко набрал в этих встречах 2 (1+1) очка, его шайба в ворота «Йокерита» стала победной. Защитник «Барыса» провёл три силовых приёма и заблокировал пять бросков соперников.

– Лучшим нападающим признан Сергей Шумаков (ЦСКА), в трёх гостевых матчах одержавший вместе с командой три победы и набравший 5 (4+1) очков. Форвард «армейского» клуба не завершил ни одну из этих встреч с отрицательным показателем полезности при общем показателе "+5". Его шайбы в ворота «Сибири» и «Югры» стали победными. В Ханты-Мансийске Шумаков стал автором дубля.

– Лучшим новичком признан защитник Павел Воробей («Куньлунь Ред Стар»), в трёх матчах набравший 2 (1+1) очка. Его шайба в ворота «Нефтехимика» стала победной. 20-летний защитник китайского клуба не завершил ни одну из этих встреч с отрицательным показателем полезности, в среднем проводил на льду 10 минут 19 секунд и нанёс восемь бросков по воротам.

Фото со статистикой можно посмотреть также в «твиттере» КХЛ.