Францоуз: мне не нравится, что Демченко играет больше. Могу уйти из «Трактора»

Вратарь «Трактора» и сборной Чехии Павел Францоуз заявил, что может сменить клуб, так как не получает достаточно игрового времени. Другой вратарь челябинской команды Василий Демченко провёл 19 матчей, Францоуз – 15.

«Ситуация непростая, её надо как-то решать. Не знаю, что ещё сказать. В последнее время я мало играю. Конечно, мне это не нравится, я не доволен. Мой агент Роберт Шпаленка работает над тем, чтобы найти выход из этого положения. Я могу перейти в другой клуб, возможно, в КХЛ или в Европе. Я хочу играть, мне это нравится. Изначально план был в том, чтобы мы играли поровну, но каким-то образом получилось так, что Демченко получает больше матчей. Мне это не нравится.



Настроение не очень хорошее, общение внутри команды не идеальное. Я стараюсь не слишком переживать, иногда получается лучше, иногда хуже. Не хочу говорить о том, что Демченко защищён. Не хочу, чтобы всё выглядело так, будто я жалуюсь», — цитирует Францоуза Sport.cz.