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175 лет назад 2016
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Шведский вратарь Юнас Энрот сыграет на Кубке Карьяла в щитках с рекламой шампуня

Хоккей

Вратарь сборной Швеции Юнас Энрот сыграет на Кубке Карьяла в щитках, на которых в качестве рекламы будут изображены гигантские бутылки шампуня.

Такая же реклама будет на щитках и у других вратарей сборной Швеции.

Кубок Карьяла – ноябрьский этап Евротура, в котором в этом году помимо сборных Швеции, России, Финляндии и Чехии вне зачёта также примут участие команды Швейцарии и Канады.

Турнир стартует 8 ноября, шведы сыграют первый матч с Чехией. Начало встречи – в 20:00 мск.

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Фото можно посмотреть в «твиттере» Tre Kronor.

Источник: «Чемпионат» Сообщить об ошибке
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Сборная Швеции — Хоккей Юнас Энрот Евротур
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