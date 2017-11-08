Шведский вратарь Юнас Энрот сыграет на Кубке Карьяла в щитках с рекламой шампуня

Вратарь сборной Швеции Юнас Энрот сыграет на Кубке Карьяла в щитках, на которых в качестве рекламы будут изображены гигантские бутылки шампуня.
Такая же реклама будет на щитках и у других вратарей сборной Швеции.
Кубок Карьяла – ноябрьский этап Евротура, в котором в этом году помимо сборных Швеции, России, Финляндии и Чехии вне зачёта также примут участие команды Швейцарии и Канады.
Турнир стартует 8 ноября, шведы сыграют первый матч с Чехией. Начало встречи – в 20:00 мск.
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Фото можно посмотреть в «твиттере» Tre Kronor.