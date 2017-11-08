Шведский вратарь Юнас Энрот сыграет на Кубке Карьяла в щитках с рекламой шампуня

Вратарь сборной Швеции Юнас Энрот сыграет на Кубке Карьяла в щитках, на которых в качестве рекламы будут изображены гигантские бутылки шампуня.



Такая же реклама будет на щитках и у других вратарей сборной Швеции.



Кубок Карьяла – ноябрьский этап Евротура, в котором в этом году помимо сборных Швеции, России, Финляндии и Чехии вне зачёта также примут участие команды Швейцарии и Канады.



Турнир стартует 8 ноября, шведы сыграют первый матч с Чехией. Начало встречи – в 20:00 мск.

Олимпийская роль Евротура. Кого готовят к Играм шведы, канадцы и другие? Около 70% этих хоккеистов поедут на Олимпиаду в Пхёнчхан.

Фото можно посмотреть в «твиттере» Tre Kronor.