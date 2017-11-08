100 000 000 бонусов – особые условия для первых клиентов! Получить!
175 лет назад 2016
  • Главные новости
  • Популярные
События вчера Сейчас Сегодня Завтра

Защитник Перетягин перешёл из «Югры» в «Куньлунь»

Хоккей

«Югра» и «Куньлунь Ред Стар» произвели обмен, в результате которого в китайскую команду перешёл защитник Сергей Перетягин. Клуб из Ханты-Мансийска получил денежную компенсацию. Об этом сообщается на официальном сайте «Югры».

33-летний Перетягин в этом регулярном чемпионате принял участие в 26 матчах и отметился двумя заброшенными шайбами при показателе полезности «-2» и 20 минутах штрафа. Он уже выступал в «Куньлуне» в сезоне-2016/17, а всего в КХЛ провёл 397 матчей и набрал 45 (16+29) очков при показателе полезности «-32».

Источник: Официальный сайт ХК "Югра" Сообщить об ошибке
Теги
Куньлунь Ред Стар ХК Югра Сергей Перетягин Переходы - Хоккей
Новости. Хоккей
Все новости RSS
Партнерский контент