Защитник Перетягин перешёл из «Югры» в «Куньлунь»

«Югра» и «Куньлунь Ред Стар» произвели обмен, в результате которого в китайскую команду перешёл защитник Сергей Перетягин. Клуб из Ханты-Мансийска получил денежную компенсацию. Об этом сообщается на официальном сайте «Югры».



33-летний Перетягин в этом регулярном чемпионате принял участие в 26 матчах и отметился двумя заброшенными шайбами при показателе полезности «-2» и 20 минутах штрафа. Он уже выступал в «Куньлуне» в сезоне-2016/17, а всего в КХЛ провёл 397 матчей и набрал 45 (16+29) очков при показателе полезности «-32».