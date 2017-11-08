Малкин: для России недопустимо ехать на ОИ под нейтральным флагом

Нападающий «Питтсбург Пингвинз» Евгений Малкин прокомментировал возможный недопуск сборной России на Олимпиаду 2018 года под своим флагом. Президент КХЛ Дмитрий Чернышенко ранее заявил, что в таком случае лига может отказаться от перерыва на Игры и не пустить туда своих хоккеистов.



«Меня это не удивляет. Так ведь не первый раз делается. Похожая история происходила перед летней Олимпиадой. А сейчас у нас сочинские медали забирают – вот уже Легков попал под удар, другие на очереди.



К сожалению, спорт уже стал политикой. Нам, спортсменам, очень тяжело – давление со всех сторон. А теперь начали давить на целые страны.

Я согласен с позицией России: если МОК разрешит ехать в Пхёнчхан под нейтральным флагом, то это недопустимо. Наши спортсмены должны выступать только под своим триколором, со своим национальным гимном. В противном случае…

Кто сыграет, если КХЛ не поедет? Может, этого и добиваются? Но нужно понимать, что МОК потеряет серьёзные деньги, упадёт рейтинг трансляций. Вы хотите показать всему миру хоккей второго дивизиона? А ведь хоккейный финал всегда идёт в день закрытия Олимпиады, это главный гвоздь соревнований. Повторяю, это политика чистой воды. Сам я в политические дела не лезу. Но смотреть на это со стороны грустно», — цитирует Малкина «Советский спорт».