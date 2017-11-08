Агент Францоуза рассказал о конфликте чешского вратаря с «Трактором»

Хоккейный агент Роберт Шпаленка, представляющий интересы вратаря «Трактора» Павла Францоуза, рассказал о конфликте голкипера с клубом. Францоуз недоволен количеством игрового времени и намерен сменить команду.



«Я уже несколько раз разговаривал с генеральным менеджером «Трактора» Евгением Губаревым и обсуждал эту ситуацию. Летом у Францоуза было два предложения из НХЛ. Паша мог уехать в Америку, но у него был контракт с «Трактором». Клуб очень не хотел его отпускать. Мы по-хорошему договорились, что доиграем этот сезон в Челябинске, а к варианту с НХЛ вернёмся после окончания чемпионата. Мы договорились, что они с Демченко будут меняться каждые две игры. Паша понял эту ситуацию и согласился.



Реальность, однако, совсем другая. Из 29 игр в этом сезоне Демченко начинал 19, а Францоуз – 10. То есть Демченко играет в два раза больше. И это притом что у моего клиента были хорошие показатели как в прошлом сезоне, так и в этом. Францоуз – кандидат на то, чтобы стать первым номером сборной Чехии на Олимпиаде. Однако без практики в клубе выиграть конкуренцию в национальной команде невозможно.



Францоуз расстроен настолько, что хочет расторгнуть контракт и уехать. Я четыре-пять раз пытался поговорить на эту тему с руководством «Трактора», но реакции так и не последовало. С Пашей так никто и не сел, не пообщался. Из-за этого он очень разозлился на клуб. В НХЛ в этом сезоне он поехать уже не сможет. Варианты продолжения его карьеры надо решать совместно с «Трактором». Мы будем просить обмен или расторжение контракта», — сказал Шпаленка в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Павлом Панышевым.

Францоуз: мне не нравится, что Демченко играет больше. Могу уйти из «Трактора»