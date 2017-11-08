Кожевников: в этом году в КХЛ нет звена уровня тройки Гусев – Шипачёв – Дадонов

Двукратный олимпийский чемпион Александр Кожевников поделился мнением по составу сборной России, которой с 9 по 12 ноября предстоит сыграть на первом этапе Евротура – Кубке Карьяла.



«В сборной сейчас нет клубных сочетаний? А вы видели в этом сезоне тройку, подобную звену Гусев – Шипачёв – Дадонов? Таких нет ни в одной команде, ни в СКА, ни в ЦСКА. Есть классные игроки. Дацюк с Ковальчуком сейчас показывают в СКА связанный хоккей. Да, мастерства у них хватает. Поэтому, я думаю, тренеры взяли на сбор игроков, которые вернулись из НХЛ, чтобы посмотреть, как они будут выглядеть. А остальные потом подойдут, главное, чтобы травм не было. По составу-то команда неплохая. Посмотрим, кто и как будет смотреться», — сказал Кожевников в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Владиславом Уткиным.

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