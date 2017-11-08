Тихонов: пока решение по ОИ не принято – надо готовиться по максимуму

Нападающий СКА и сборной России Виктор Тихонов высказался о положении дел в национальной команде и олимпийских перспективах.

Тихонов, Карпов, Макеев вызваны в олимпийскую сборную вместо Коршкова и Любимова

«У нас был разговор с тренерами сборной, и там нам твёрдо сказали, что шансы у всех одинаковые. Что у нас сейчас не две разных команды, а одна большая. И надо просто выходить и доказывать, что тебя пригласили в нее не зря. Все игроки максимально настроены на эту задачу.

Кубок Германии? Это очень серьёзный турнир. Соперники сильные. В первую очередь – сборная США. Да и Германия со Словакией – далеко не подарок. Это три топовых команды, который ставят перед собой высокие задачи. Я думаю, американцы тоже проверяют хоккеистов перед Олимпиадой. Поскольку игроков НХЛ пригласить нельзя, сборная США решила устроить смотр своих мастеров, выступающих в Европе. Для них Кубок Германии – не менее полезное и ответственное соревнование.

Почти весь СКА разъехался в сборные? Мы все будем как бы на одной волне – в национальных командах. Так что в определенном смысле – мы не расстаемся. Просто сыграем на более высоком уровне.

Возможный недопуск сборной России на Олимпиаду? Я просто стараюсь об этом не думать. Пока решение не принято – надо готовить себя по максимуму. Сейчас надо сделать всё, чтобы эта нервная ситуация никак не отразилась на подготовке нашей команды. Лично я надеюсь, что наша команда на Олимпиаде всё же выступит. Ведь это так много значит для многих людей нашей страны», — цитирует Тихонова «Советский спорт».