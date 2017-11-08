«Трактор» не собирается расставаться с Францоузом

Генеральный менеджер «Трактора» Евгений Губарев рассказал о ситуации с вратарём Павлом Францоузом. Ранее агент игрока заявил, что хоккеист хочет расторгнуть контракт или попросить обмена.

Агент Францоуза рассказал о конфликте чешского вратаря с «Трактором»

«Очень хорошо, что Павел небезразличен и так рвётся в бой. В «Тракторе» два равнозначных сильных вратаря, на обоих мы рассчитываем. Как все помнят, в прошлом сезоне сначала тоже больше играл Демченко, потом – Францоуз. Сейчас позади только половина чемпионата, делать какие-то выводы, разумеется, преждевременно. C конца сентября по начало ноября наша команда выиграла одиннадцать матчей, в том числе, четыре из пяти последних, а как известно, победный состав не меняют – поэтому играл Демченко. В «Тракторе» в этом смысле присутствует исключительно спортивный принцип.

Что касается, Францоуза, в прошлом сезоне он действительно отыграл очень хорошо, после чего мы пошли навстречу его стороне и несколько увеличили его зарплату. Контракт Францоуза заканчивается в апреле 2018 года, этот сезон он точно завершит в «Тракторе», обменивать его или прощаться с ним клуб не собирается», — сказал функционер «Чемпионату».

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