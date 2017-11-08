Певец Пьер Нарцисс откроет седьмой сезон Ночной лиги во Владимирской области

25 ноября пройдёт открытие сезона Ночной лиги во Владимирской области – в матче, посвящённом этому событию, сыграют сборная местной Федерации хоккея и команда Звёзд российского кино и шоу-бизнеса.

Встреча пройдёт в Ледовом дворце «Полярис» во Владимире и начнётся в 18:00 мск.

Согласно предварительным данным, в мероприятии примут участие актёры кино и сериалов «Легенда 17», «Молодёжка», «Бумер», «Чемпионы», «Меч», «Околофутбола», «Вторая жизнь», «Остров» Тимур Ефременков, Максим Коновалов, Эдуард Флёров, Аристарх Венес, Гарик Богомазов, Сергей Борзов, Илья Коробко, Гия Гагуа, а также Пьер Нарцисс.

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