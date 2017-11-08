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Баек: КХЛ – одна из сильнейших в мире, но Азиатская лига более быстрая

Хоккей

Хоккейный агент Стив Баек поделился мнением об Азиатской лиге, в которой выступают восемь команд, в том числе из Южной Кореи.

«КХЛ — это топ-лига, одна из сильнейших в мире. Хороший хоккей, отличная система, много команд, топ-клуб — СКА. В Азиатской лиге есть команды из Японии, Кореи и одна из России, «Сахалин». Сложно сравнивать эти лиги, но Азиатская более быстрая, там более скоростной хоккей. С каждым годом она становится всё лучше. Приезжают игроки из США и Канады», — сказал Баек в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Дарьей Тубольцевой.

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Она сыграет на Кубке Первого канала, Олимпиаде и чемпионате мира.
Источник: «Чемпионат» Сообщить об ошибке
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