Баек: КХЛ – одна из сильнейших в мире, но Азиатская лига более быстрая

Хоккейный агент Стив Баек поделился мнением об Азиатской лиге, в которой выступают восемь команд, в том числе из Южной Кореи.



«КХЛ — это топ-лига, одна из сильнейших в мире. Хороший хоккей, отличная система, много команд, топ-клуб — СКА. В Азиатской лиге есть команды из Японии, Кореи и одна из России, «Сахалин». Сложно сравнивать эти лиги, но Азиатская более быстрая, там более скоростной хоккей. С каждым годом она становится всё лучше. Приезжают игроки из США и Канады», — сказал Баек в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Дарьей Тубольцевой.

Шесть канадцев и тренер-чемпион НХЛ. Кто играет в сборной Южной Кореи Она сыграет на Кубке Первого канала, Олимпиаде и чемпионате мира.