Габорик провёл полноценную тренировку с «Кингз», сроки возвращения неизвестны

Форвард «Лос-Анджелес Кингз» Мариан Габорик провёл полноценную тренировку с командой. Однако информации о том, когда хоккеист сможет принять участие в матчах регулярного чемпионата НХЛ, по-прежнему нет. Хоккеист перенёс операцию на колене и ранее участвовал только в лёгких тренировках.

«Следующий шаг — Мариан должен почувствовать ритм. Затем он сможет действовать в условиях полного контакта, силовой борьбы», — отметил главный тренер «Королей» Джон Стивенс.

Проблемы с коленом у Габорика начались с 2013 года, когда он был в составе «Коламбус Блю Джекетс». Игрок пропустил почти 20 матчей в сезоне-2013/14. Затем травма дала о себе знать в конце сезона-2015/16 уже в «Лос-Анджелес Кингз». Срок действующего контракта Габорика истекает 1 июля 2021 года.