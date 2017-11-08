Зарипов: у меня действительно был разговор с представителями «Сент-Луиса»

Нападающий Данис Зарипов прокомментировал информацию о том, что ему предложил контракт клуб Национальной хоккейной лиги «Сент-Луис Блюз». Международная федерация хоккея дисквалифицировала 36-летнего хоккеиста на два года после обнаружения запрещённых препаратов в его пробах. НХЛ после совещания разрешила Зарипову играть в лиге.

«Сент-Луис» предложил контракт Данису Зарипову

«Действительно, у меня был разговор с представителями «Сент-Луиса», мы обсуждали этот вопрос. Дальнейшие комментарии последуют позже», — сказал Зарипов «Чемпионату».

Зарипов является единственным четырёхкратным обладателем кубка Гагарина (2009, 2010 с «Ак Барсом», 2014, 2016 с магнитогорским «Металлургом»). В 56 матчах прошедшего регулярного чемпионата за «Магнитку» он набрал 45 (16+29) баллов за результативность, в 18 играх плей-офф отметился 15 шайбами и 7 передачами. Всего в КХЛ на его счету 565 (254+311) очков в 603 матчах КХЛ.

К Малкину или Шипачёву? Пять команд НХЛ для Даниса Зарипова «Чикаго» тоже раздумывает, не взять ли себе ещё одного русского нападающего.

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