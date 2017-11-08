Тренер женской сборной: в играх с командами НХЛ проявились характер, мастерство

В Новогорске состоялся день открытых дверей женской национальной сборной России. Команда готовится к Турниру четырёх наций (9-11 ноября, Дмитров), который станет очередным этапом подготовки к Олимпиаде. Главный тренер Алексей Чистяков и игроки поддержали совместный благотворительный проект ФХР и Русфонда «Хоккей против рака», направленный на развитие Национального регистра доноров костного мозга.



«Команда вернулась из США, где приняла участие в выставочных матчах с клубами женской НХЛ. По сравнению с прошлогодней серией в этом году к команде добавилось много молодых игроков, которых нужно было просмотреть. В прошедших встречах проявились характер и мастерство наших девушек, матчи дали нам большую почву для размышлений. На предстоящем турнире в Дмитрове будем отрабатывать плотную игру в зоне обороны, быстрый переход от обороны к атаке и игру в численном неравенстве. В прошлом году у нас не очень хорошо получалась игра в меньшинстве, поэтому будем работать над этим», — сказал главный тренер Алексей Чистяков.

«В США получилась интересная серия против клубов женской НХЛ. Было тяжело, мы играли в силовой хоккей, соперницы пытались вывести нас на эмоции, но мы не поддавались, выиграли все матчи. После такого результата у всех отличное настроение. Но сейчас мы готовимся к следующему турниру, тренер говорит, что те матчи — уже история, нужно думать о дальнейших играх. Сбор был тяжёлый, на льду в основном отрабатывали тактику. Впереди домашний турнир, мысль только одна — надо его обязательно выигрывать», — отметила форвард Алевтина Штарёва.

«На серию выставочных игр против женской НХЛ ехали с хорошим настроем. Задача была выиграть как можно больше матчей. Мы показали, что можем играть с этими командами и побеждать их. Огромное спасибо главному тренеру — Алексею Чистякову, что он доверил мне сыграть в трёх матчах, последний мне удалось провести на ноль. В Дмитров едем с хорошим настроем, постараемся выиграть предстоящий домашний турнир», — сказала вратарь Надежда Морозова.