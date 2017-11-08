Тротц рассказал о ситуации с травмами, «Кэпиталз» потеряли четвёртого игрока

Очередной хоккеист «Вашингтон Кэпиталз» выбыл из строя. Речь идёт о защитнике Мэдисоне Боуи. Хоккеист провёл разминку перед матчем регулярного чемпионата НХЛ с «Баффало Сэйбрз» (1:3), но не принял участие в матче. Сообщается, что речь идёт о травме нижней части тела, которую Бои получил в матче с «Аризона Койотс» (3:2 ОТ).

13-й в сезоне гол Овечкина не спас «Вашингтон» от поражения в матче с «Баффало»

Cтоличная команда потеряла четырёх игроков за шесть матчей. При этом форварды Бретт Конноли и Тайлер Грейовак, а также защитник Мэтт Нисканен тренируются с командой.

«Боуи получил травму нижней части тела. Мы не рискнули поставить его на матч с «Баффало». Мы поставили Аарона Несса, он хорошо поработал. Наши травмированные могут вернуться со дня на день. Они улучшают своё состояние, чувствуют себя всё лучше. Надеюсь, в ближайшее время по одному они вернутся в наш состав», — сказал тренер.