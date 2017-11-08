Солодухин — об обилии игроков «СЮ» в сборных: тренеры найдут выход из ситуации

Нападающий «Салавата Юлаева» Вячеслав Солодухин рассказал о выездной серии команды на Дальний Восток и текущей работе в перерыв на Евротур.

Плющев: тренеры и игроки «СЮ» в разных мирах, отставка Вестерлунда не удивит

«Чувствую себя гораздо лучше, чем неделю назад. Всё идёт нормально, восстановление проходит по плану. Играю, тренируюсь, набираю форму, всё это дело времени. Сейчас как раз во время паузы в чемпионате будет возможность улучшить свои физические кондиции.

Выезд? Что касается акклиматизации, то мы жили по нашему времени, но разница во времени всё равно чувствовалась: когда спать ложились, было светло. В плане своего физического состояния, признаюсь честно, было непросто. Но сейчас пауза в чемпионате. Мы успеем и свои кондиции набрать, и какие-то тактические действия разберём. Думаю, наберём физику и хорошо подготовимся к выезду.

Много игроков в сборных? Тренеры найдут выход из этой ситуации. Сегодня мы только первый день собрались после выходных, немного продышались. Дальше будет видно, посмотрим. Нюансы, конечно, будут, но уверен, что тренерский штаб справится с ними», — цитирует игрока официальный сайт клуба.