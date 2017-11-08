Лидер «Торонто» Мэттьюс может пропустить свой первый матч за карьеру в НХЛ

Нападающий «Торонто Мэйпл Лифс» Остон Мэттьюс может пропустить матч регулярного чемпионата Национальной хоккейной лиги с «Миннесотой Уайлд». Матч пройдёт 9 ноября, начало — в 03:30 мск.

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Форвард не вышел на утреннюю тренировку команды. Также он не принимал участия во вчерашнем занятии команды. Об этом информирует журналист Крис Джонстон в своём «твиттере». Лидер канадской команды впервые в карьере может не сыграть в матче Национальной хоккейной лиги. Есть сведения, что речь идёт о травме верхней части тела.



В нынешнем сезоне 20-летний форвард набрал забросил 10 шайб и отдал 9 голевых передач в 16 матчах.