«Миннесота» вызвала экс-вратаря «Салавата Юлаева» Сведберга из АХЛ

«Миннесота Уайлд» объявила о вызове вратаря Никласа Сведберга из своего фарм-клуба в Американской хоккейной лиге — «Айова Уайлд». Об этом сообщил генменеджер клуба Чак Флетчер. «Дикари» 9 ноября на выезде сыграют с «Торонто Мэйпл Лифс», начало матча — в 03:30 мск.

Лидер «Торонто» Мэттьюс может пропустить свой первый матч за карьеру в НХЛ

В 10 матчах регулярного чемпионата АХЛ в текущем сезоне Сведберг пропустил 2,84 шайбы в среднем за игру. Процент отражённых бросков составил 90,4.

27-летний Сведберг последние два года выступал в КХЛ за «Салават Юлаев». В сезоне-2016/17 он одержал 14 побед в 48 матчах регулярного чемпионата с процентом отражённых бросков 89,7 и коэффициентом надёжности 2,99. В пяти играх плей-офф одержал одну победу, отразив 93,3% бросков и пропуская в среднем 1,76 шайбы за игру. Шведский голкипер уже имеет опыт выступления в НХЛ, он сыграл 19 матчей за «Бостон Брюинз» с 2013 по 2015 год, а также провёл более 100 матчей в АХЛ.