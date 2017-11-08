Дубник — о конкуренции среди вратарей «Миннесоты»: готовлюсь сыграть каждый матч

Вратарь «Миннесота Уайлд» Деван Дубник высказался о своём режиме игры и конкуренции среди вратарей в команде. 7 ноября в матче с «Бостон Брюинз» он был заменён после четырёх пропущенных шайб. В 13 матчах голкипер пропустил 29 шайб. На счету его команды пять побед в сезоне. Ранее стало известно о вызове из фарм-клуба экс-вратаря «Салавата Юлаева» Никласа Сведберга.

«Готовлюсь играть каждый матч. Для меня это нормальная работа», — цитирует хоккеиста официальный «твиттер» команды Национальной хоккейной лиги.