Аллен — о повреждении Тарасенко: мы знали, что он будет играть с «Нью-Джерси»

Вратарь «Сент-Луис Блюз» Джейк Аллен высказался о ситуации вокруг повреждения форварда команды Владимира Тарасенко, из-за которого он мог пропустить матч с «Нью-Джерси Дэвилз» (3:1). Россиянин принял участие в данном матче и поучаствовал во всех трёх голах команды.

До матча появились сведения, что Тарасенко получил повреждение в матче с «Торонто Мэйпл Лифс» (6:4) и рано покинул тренировку команды. Сообщается также, что речь шла о повреждении нижней части тела.

«Мы знали, что Тарасенко сыграет. А журналисты, похоже, — нет», — цитирует Аллена The Athletic.

Тройка Шварц — Шенн — Тарасенко набрала 16 очков в последних двух матчах.