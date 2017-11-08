Давыдов: что Кареев проиграл все матчи за «СЮ» — безобразие. Сборная поддержит

Тренер вратарей сборной России Рашит Давыдов прокомментировал вызов в команду голкипера «Салавата Юлаева» Андрея Кареева. Хоккеист проиграл все матчи в текущем сезоне.

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«Мы в курсе, что Кареев проиграл в этом сезоне все матчи, в которых принял участие. Это, конечно, безобразие. Но мы этим вызовом как раз и хотели Андрея поддержать. Мы с ним уже работали перед чемпионатом мира. И видим, что парень движется в правильном направлении. Если помните, несколько лет назад мы также Сорокина вызвали в сборную, когда ЦСКА отправил его в молодежную команду. Дали ему сыграть на турнире, и Илья после этого и в клубе вернулся в основной состав», — цитирует тренера «Советский спорт».