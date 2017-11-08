Вайсфельд: революций не произошло, не нравится запрет любой критики судей

Генеральный менеджер «Салавата Юлаева», в прошлом судья Леонид Вайсфельд подвёл итоги встречи с представителями департамента судейства КХЛ.

Главный арбитр КХЛ: пресечём высокомерное поведение судей, главные — игроки

«Обсудили рабочие моменты, никаких революций не произошло. Думаю, сегодняшняя встреча дала судейскому департаменту пищу для размышлений. Было высказано немало мнений и пожеланий. Лично мне не нравится запрет в регламенте любой критики судей.

Я долгое время был судьёй, знаю, когда оскорбляют, разговаривают с арбитрами в неуважительной манере, — это безобразие, с такими вещами надо бороться. Но когда я просто говорю, что мне не понравилось судейство, и получаю штраф – это непонятно. Почему можно критиковать генеральных менеджеров, тренеров, журналистов, а судей – нет? Уверен, это не только моё мнение. Надеюсь, оно будет услышано и впоследствии учтено», — цитирует Вайсфельда официальный сайт КХЛ.

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