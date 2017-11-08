Малкин — о голах «5 на 5»: теперь «Питтсбург» будет забивать больше

Нападающий «Питтсбург Пингвинз» Евгений Малкин отметил значимость голов в равных составах. В матче регулярного чемпионата Национальной хоккейной лиги с «Аризона Койотс» (3:1) россиянин поучаствовал во всех голах команды, а «Пингвины» забили два гола из трёх в равных составах.

«Это важная победа для нашей команды. И очень важные голы в равных составах. Теперь мы сможем обрести уверенность. Думаю, теперь наша команда сможет забивать больше», — цитирует игрока журналист Сет Рарабаух.

Видео гола Малкина можно посмотреть на странице «Питтсбурга» в «Твиттере».