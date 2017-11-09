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Итоги дня ВХЛ: девятое поражение подряд ЦСК ВВС и другие результаты

Хоккей

Программа игрового дня 8 ноября в регулярном чемпионате Высшей хоккейной лиги была представлена семью матчами. Очередной игровой день регулярного чемпионата ВХЛ принёс следующие результаты.

«Куньлунь Ред Стар Хэйлунцзян» дома уступил «Ижстали» — 2:4. Это восьмое поражение китайской команды подряд.

ВХЛ - регулярный чемпионат
08 ноября 2017, среда. 12:30 МСК
Куньлунь Ред Стар Хэйлунцзян
Харбин
2 : 4 0:1, 2:2, 0:1
Ижсталь
Ижевск
0:1 – Курдюков (Лапин) – 12:33 (5x4), 0:2 – Хабаров (Денис Иванов) – 30:47 (5x4), 1:2 – Хурри (Макаров, Мокин) – 32:15 (5x4), 1:3 – Лапин (Черников, Вихарев) – 33:15 (5x5), 2:3 – Мокин (О'Доннелл, Рыбницкий) – 37:18 (5x4), 2:4 – Щербов (Родионов, Денис Иванов) – 58:54 (en)

«Цен Тоу» праздновал домашнюю победу над «Нефтяником» — 2:1.

ВХЛ - регулярный чемпионат
08 ноября 2017, среда. 13:30 МСК
Цен Тоу
Цзилинь
2 : 1 0:1, 2:0, 0:0
Нефтяник
Альметьевск
0:1 – Раисов (Адамчук, Демидов) – 12:32 (5x5), 1:1 – Елисеев (Ячменёв, Крысанов) – 24:55 (5x4), 2:1 – Елисеев (Швецов) – 37:59 (5x5)

«Ермак» в родных стенах взял верх над ЦСК ВВС — 5:2. Это девятое поражение подряд самарской команды.

ВХЛ - регулярный чемпионат
08 ноября 2017, среда. 14:00 МСК
Ермак
Ангарск
5 : 2 3:0, 1:1, 1:1
ЦСК ВВС
Самара
1:0 – Пайор (Севанькаев) – 07:20 (5x4), 2:0 – Карлин (Воронин, Воробьёв) – 08:21 (5x5), 3:0 – Пайор (Севанькаев) – 19:04 (5x4), 3:1 – Реунов (Глотов) – 32:14 (5x4), 4:1 – Федин (Шингареев, Ишмаметьев) – 36:54 (5x5), 5:1 – Севанькаев (Ванин) – 41:08 (5x5), 5:2 – Ильин (Глотов) – 54:16 (5x5)

Новокузнецкий «Металлург» потерпел домашнее поражение от «Дизеля» — 2:5.

ВХЛ - регулярный чемпионат
08 ноября 2017, среда. 15:00 МСК
Металлург Нк
Новокузнецк
2 : 5 0:1, 0:3, 2:1
Дизель
Пенза
0:1 – Воробьёв (Алексеев) – 19:50 (5x5), 0:2 – Копытин (Алексеев, Думбадзе) – 21:20 (5x5), 0:3 – Воробьёв (Алексеев, Копытин) – 28:59 (5x5), 0:4 – Барулин (Педан, Кузьмин) – 32:12 (5x5), 1:4 – Мусин (Подзиньш, Романцев) – 42:12 (5x5), 1:5 – Барулин (Кузьмин, Тарасов) – 51:40 (5x5), 2:5 – Басков (Щукин) – 59:23 (5x5)

«Сокол» уверенно обыграл «Барс» — 3:0.

ВХЛ - регулярный чемпионат
08 ноября 2017, среда. 15:00 МСК
Сокол
Красноярск
3 : 0 2:0, 1:0, 0:0
Барс
Казань
1:0 – Андрющенко (Сёмин) – 08:21 (5x4), 2:0 – Андрющенко (Лютов, Сёмин) – 11:19 (5x5), 3:0 – Зузин (Цыганов) – 21:53 (5x5)

«Челмет» на своём льду в результативном матче переиграл «Горняк» — 6:4.

ВХЛ - регулярный чемпионат
08 ноября 2017, среда. 16:30 МСК
Челмет
Челябинск
6 : 4 1:3, 5:1, 0:0
Горняк
Учалы
1:0 – Безруков (Кориневский, Жульдиков) – 04:41 (5x5), 1:1 – Арсенюк (Пилипенко, Сетдиков) – 09:27 (5x4), 1:2 – Пилипенко (Арсенюк, Сетдиков) – 15:21 (5x5), 1:3 – Цапаев (Митякин, Мингалеев) – 19:44 (5x5), 1:4 – Журавлёв (Пилипенко, Сетдиков) – 20:33 (5x5), 2:4 – Тарасов (Климонтов, Подкорытов) – 21:57 (5x5), 3:4 – Могильников (Климонтов, Волобуев) – 29:15 (5x5), 4:4 – Тридчиков (Кошурников, Шипин) – 29:42 (5x5), 5:4 – Шипин (Жульдиков) – 33:08 (5x4), 6:4 – Шурыгин (Кориневский, Волобуев) – 35:03 (5x5)

«Южный Урал» на выезде разгромил «Спутник» со счётом 8:3.

ВХЛ - регулярный чемпионат
08 ноября 2017, среда. 17:00 МСК
Спутник
Нижний Тагил
3 : 8 1:1, 1:3, 1:4
Южный Урал
Орск
1:0 – Щанкин – 04:39 (5x5), 1:1 – Кицын – 13:16 (5x5), 1:2 – Марзоев (Музычко, Илья Иванов) – 20:48 (5x5), 1:3 – Скатов (Кудрин, Кропачёв) – 21:54 (5x5), 2:3 – Ищенко (Ситников) – 23:23 (5x5), 2:4 – Гичибеков (Чистяков) – 31:47 (5x5), 2:5 – Гичибеков (Васильев) – 42:24 (5x5), 2:6 – Музычко (Марзоев) – 43:24 (5x5), 2:7 – Илья Иванов (Марзоев, Репин) – 49:00 (5x5), 3:7 – Юзеев (Ситников) – 54:12 (5x4), 3:8 – Чистяков (Гавриленко, Марзоев) – 56:40 (4x5)
Источник: «Чемпионат» Сообщить об ошибке
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