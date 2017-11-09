Итоги дня ВХЛ: девятое поражение подряд ЦСК ВВС и другие результаты

Программа игрового дня 8 ноября в регулярном чемпионате Высшей хоккейной лиги была представлена семью матчами. Очередной игровой день регулярного чемпионата ВХЛ принёс следующие результаты.

«Куньлунь Ред Стар Хэйлунцзян» дома уступил «Ижстали» — 2:4. Это восьмое поражение китайской команды подряд.

«Цен Тоу» праздновал домашнюю победу над «Нефтяником» — 2:1.

«Ермак» в родных стенах взял верх над ЦСК ВВС — 5:2. Это девятое поражение подряд самарской команды.

Новокузнецкий «Металлург» потерпел домашнее поражение от «Дизеля» — 2:5.

«Сокол» уверенно обыграл «Барс» — 3:0.

«Челмет» на своём льду в результативном матче переиграл «Горняк» — 6:4.

«Южный Урал» на выезде разгромил «Спутник» со счётом 8:3.