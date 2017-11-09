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Бучневич забросил свою седьмую шайбу в сезоне, открыв счёт в матче с «Бостоном»

Хоккей

Российский нападающий «Нью-Йорк Рейнджерс» Павел Бучневич открыл счёт в домашней встрече с «Бостон Брюинз» в рамках регулярного чемпионата НХЛ. Ассистентами при взятии ворот на 10-й минуте выступили Райан Макдона и Михаэль Грабнер.

Этот гол стал седьмым для россиянина в текущем сезоне. Также Бучневич стал автором результативной передачи в эпизоде со вторым голом «Рейнджерс», точным броском отметился Джимми Веси.

Видео взятия ворот в исполнении Бучневича можно посмотреть в официальном «твиттере» НХЛ.

Источник: «Чемпионат» Сообщить об ошибке
Теги
Бостон Брюинз Нью-Йорк Рейнджерс Павел Бучневич
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