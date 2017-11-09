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«Торонто» обыграл «Миннесоту», Зайцев очков не набрал

Хоккей

«Торонто Мэйпл Лифс» одержал непростую победу над «Миннесотой Уайлд» в матче регулярного чемпионата НХЛ. Встреча состоялась на арене «Эйр Канада-центр» в Торонто и завершилась со счётом 4:2 в пользу хозяев.

В составе победителей отличились Назем Кадри (13-я минута), Патрик Марло (24), Коннор Кэррик (44) и Коннор Браун (60). За «Миннесоту» оба гола забил Джейсон Цукер (19, 56). Защитник «Мэйпл Лифс» Никита Зайцев провёл на льду 23 минуты 49 секунд, но результативными действиями не отметился.

Это поражение стало для «Миннесоты» третьим кряду.

НХЛ - регулярный чемпионат
09 ноября 2017, четверг. 03:30 МСК
Торонто Мэйпл Лифс
Торонто
4 : 2 1:1, 1:0, 2:1
Миннесота Уайлд
Сент-Пол
1:0 – Кадри (Нюландер, Райлли) – 12:56 (5x5), 1:1 – Цукер (Стаал) – 18:15 (5x5), 2:1 – Марло (Хайман, Браун) – 23:47 (5x5), 3:1 – Кэррик – 43:40 (5x5), 3:2 – Цукер (Стаал, Сутер) – 55:01 (5x4), 4:2 – Браун – 59:29 (en)
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Источник: «Чемпионат» Сообщить об ошибке
Теги
Миннесота Уайлд Торонто Мэйпл Лифс Никита Зайцев
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