«Торонто» обыграл «Миннесоту», Зайцев очков не набрал

«Торонто Мэйпл Лифс» одержал непростую победу над «Миннесотой Уайлд» в матче регулярного чемпионата НХЛ. Встреча состоялась на арене «Эйр Канада-центр» в Торонто и завершилась со счётом 4:2 в пользу хозяев.

В составе победителей отличились Назем Кадри (13-я минута), Патрик Марло (24), Коннор Кэррик (44) и Коннор Браун (60). За «Миннесоту» оба гола забил Джейсон Цукер (19, 56). Защитник «Мэйпл Лифс» Никита Зайцев провёл на льду 23 минуты 49 секунд, но результативными действиями не отметился.

Это поражение стало для «Миннесоты» третьим кряду.