Гол и передача Бучневича помогли «Рейнджерс» одержать 5-ю победу кряду

«Нью-Йорк Рейнджерс» одержал очередную победу в регулярном чемпионате НХЛ, переиграв «Бостон Брюинз». Встреча состоялась на арене «Мэдисон Сквер Гарден» в Нью-Йорке и завершилась со счётом 4:2 в пользу хозяев.

В составе победителей дубль оформил Джимми Веси (15-я и 16-я минуты), ещё по одному голу забили Павел Бучневич (10) и Рик Нэш (60). Также на счету Бучневича одна голевая передача. В составе «Бостона» отличились Давид Пастрняк (11) и Патрис Бержерон (47).

Эта победа стала для «Рейнджерс» пятой подряд.

Видео гола Бучневича можно посмотреть в официальном «твиттере» НХЛ.