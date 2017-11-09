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Гол и передача Бучневича помогли «Рейнджерс» одержать 5-ю победу кряду

Хоккей

«Нью-Йорк Рейнджерс» одержал очередную победу в регулярном чемпионате НХЛ, переиграв «Бостон Брюинз». Встреча состоялась на арене «Мэдисон Сквер Гарден» в Нью-Йорке и завершилась со счётом 4:2 в пользу хозяев.

В составе победителей дубль оформил Джимми Веси (15-я и 16-я минуты), ещё по одному голу забили Павел Бучневич (10) и Рик Нэш (60). Также на счету Бучневича одна голевая передача. В составе «Бостона» отличились Давид Пастрняк (11) и Патрис Бержерон (47).

Эта победа стала для «Рейнджерс» пятой подряд.

НХЛ - регулярный чемпионат
09 ноября 2017, четверг. 04:00 МСК
Нью-Йорк Рейнджерс
Нью-Йорк
4 : 2 3:1, 0:0, 1:1
Бостон Брюинз
Бостон
1:0 – Бучневич (Макдона, Грабнер) – 09:53 (5x5), 1:1 – Пастрняк (Бержерон, Бьорк) – 10:14 (5x5), 2:1 – Веси (Бучневич, Зибанеджад) – 14:41 (5x5), 3:1 – Веси (Шаттенкирк, Деарне) – 15:10 (5x5), 3:2 – Бержерон (Пастрняк, Круг) – 46:44 (5x5), 4:2 – Нэш (Макдона) – 59:52 (en)

Видео гола Бучневича можно посмотреть в официальном «твиттере» НХЛ.

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Источник: «Чемпионат» Сообщить об ошибке
Теги
Бостон Брюинз Нью-Йорк Рейнджерс Павел Бучневич
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