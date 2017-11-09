Кучеров с передачи Наместникова забил свой 15-й гол в сезоне

Нападающий «Тампа-Бэй Лайтнинг» Никита Кучеров отметился заброшенной шайбой в матче регулярного чемпионата НХЛ с «Сан-Хосе Шаркс». Россиянин отличился на 44-й секунде второго периода, сделав счёт 2:1 в пользу своей команды. Ассистентами Кучерова выступили Владислав Наместников и Стивен Стэмкос.

Видео гола Кучерова можно посмотреть на странице НХЛ в «Твиттере».

Кучеров забросил свою 15-ю шайбу в сезоне и продолжает оставаться на первом месте в списке снайперов. На втором месте расположился соотечественник Никиты Александр Овечкин из «Вашингтон Кэпитаз», на счету которого 13 заброшенных шайб.