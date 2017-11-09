Главный тренер «Рейнджерс» Виньо вошёл в историю клуба по числу побед

Матч регулярного чемпионата Национальной хоккейной лиги «Нью-Йорк Рейнджерс» — «Бостон Брюинз» (4:2) позволил войти в историю клуба главному тренеру нью-йоркцев Аллену Виньо.

Специалист одержал свою 200-ю победу с командой. Таким образом, он вошёл в историю «Рейнджерс» как третий главный тренер как минимум с 200 победами. У Лестера Патрика 281 победа, у Эмиля Фрэнсиса 342.

В сезоне-2013/14 Виньо вывел «Рейнджерс» в финал розыгрыша Кубка Стэнли, где нью-йоркцы потерпели поражение от «Лос-Анджелес Кингз».