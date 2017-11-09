Власич — о тройке Кучерова и Наместникова: оставишь их одних — они похоронят

Защитник «Сан-Хосе Шаркс» Марк-Эдуард Власич порассуждал о причинах разгрома от «Тампа-Бэй Лайтнинг» (1:5) в матче регулярного чемпионата Национальной хоккейной лиги. Он выделил тройку Кучеров — Стэмкос — Наместников, набравшую в матче 9 очков.

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«Если вы теряете позицию и оставляете их одних, они похоронят вашу команду. Кучеров был совершенно один, когда забивал победный гол. То же касается и голов Наместникова. Если дать этой тройке свободу, они обязательно забьют», — приводит слова защитника калифорнийской команды Mercury.