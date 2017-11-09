Наместников признан первой звездой игрового дня в НХЛ

Национальная хоккейная лига назвала звёзд очередного игрового дня регулярного чемпионата.

Третьей звездой дня стал голкипер «Торонто Мэйпл Лифс» Фредерик Андерсен — он в матче с «Миннесотой Уайлд» (4:2) отразил 35 бросков из 37.



Второй звездой признан форвард «Нью-Йорк Рейнджерс» Джимми Веси, на счету которого дубль в игре с «Бостон Брюинз» (4:2). Интервал между голами составил 29 секунд.



Первой звездой дня стал нападающий «Тампа-Бэй Лайтнинг» Владислав Наместников. На его счету две заброшенные шайбы и голевая передача в матче с «Сан-Хосе Шаркс» (5:1). При этом его тройка набрала в этом матче 9 очков.