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Наместников признан первой звездой игрового дня в НХЛ

Хоккей

Национальная хоккейная лига назвала звёзд очередного игрового дня регулярного чемпионата.

Третьей звездой дня стал голкипер «Торонто Мэйпл Лифс» Фредерик Андерсен — он в матче с «Миннесотой Уайлд» (4:2) отразил 35 бросков из 37.

Второй звездой признан форвард «Нью-Йорк Рейнджерс» Джимми Веси, на счету которого дубль в игре с «Бостон Брюинз» (4:2). Интервал между голами составил 29 секунд.

Первой звездой дня стал нападающий «Тампа-Бэй Лайтнинг» Владислав Наместников. На его счету две заброшенные шайбы и голевая передача в матче с «Сан-Хосе Шаркс» (5:1). При этом его тройка набрала в этом матче 9 очков.

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Источник: NHL Сообщить об ошибке
Теги
Миннесота Уайлд Нью-Йорк Рейнджерс Тампа-Бэй Лайтнинг Торонто Мэйпл Лифс Владислав Наместников
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