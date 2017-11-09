Слепышев — о проблемах «Эдмонтона»: каждый из нас должен начать лично с себя

Форвард «Эдмонтон Ойлерз» Антон Слепышев высказался о положении дел в команде и ситуации с обменами в НХЛ.

«Все работают на то, чтобы повернуть текущую ситуацию вспять. Я думаю, каждый должен начать лично с себя, повысить качество своей игры. Тогда и командный результат улучшится. Внутри коллектива мы общаемся, говорим о том, что пора забыть прошлый сезон. Что надо думать не о плей-офф, а о том, как лучше провести следующую игру. И даже следующую смену. И маленькими шажками идти к цели.

Я в Нью-Йорке на выезде второй раз, в прошлом году получилось побродить по городу и что-то увидеть глазами туриста. Здорово здесь, конечно. Знаю, что многие жалуются на жизнь в больших городах, но лично мне хотелось бы пожить в них какое-то время. На всю жизнь я себя здесь не вижу, но попробовать было бы неплохо.



В первый год поиграл и в фарм-клубе, освоился и там, а здесь тоже нужно было почувствовать скорости. Сейчас если и возникают какие-то сложности, то они носят персональный характер. Не то что я к чему-то привыкаю или чего-то не понимаю. Игра с Макдэвидом? Приятно, что мне выпало быть в одной команде, поиграть с ним какие-то смены, в быту время вместе провести. Ему, конечно, придется ещё многое доказать. Ведь его сравнивают с Кросби, который всё выиграл. Это удача — оказаться с ним в одной команде.



Обмены? Что касается Дюшейна, такое, конечно, впечатляет. Я представил себя на его месте. Необычно. Человек такого масштаба, и вдруг посреди игры… Не знаю, когда вообще такое увидишь. Но здесь хоккей — бизнес и тебе этим дают понять, что на работе может случиться всё, что угодно. Я никогда не бывал в таких ситуациях и не знаю деталей всего, что там было. Наверное, это все равно чуть-чуть разлагает коллектив, хотя я смотрел их игры — он выкладывался, бился за команду. Тяжело комментировать извне. Могу только предположить, что им теперь станет полегче в плане психологии», — цитирует игрока официальный сайт НХЛ.