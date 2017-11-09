Агент Зарипова: контракта от «Сент-Луиса» ещё нет. Я предложил в НХЛ 7 россиян

Агент нападающего Даниса Зарипова и многих российских хоккеистов Дэн Мильштейн дал свой комментарий о переговорах с «Сент-Луис Блюз» и возможном подписании Зариповым контракта в НХЛ.

«Сент-Луис» предложил контракт Данису Зарипову

«Недавно я отправил каждому клубу НХЛ список из семи российских хоккеистов, кто может играть в Национальной хоккейной лиге. Но ничего необычного в этом нет, это часть привычной работы, проверка интереса. На руках у меня нет контракта от «Блюз», — приводит слова Мильштейна обозреватель St.Louis Post-Dispatch Джим Томас.



Напомним, что по информации «Чемпионата», «Сент-Луис» предложил 36-летнему Зарипову контракт, а сам форвард подтвердил факт переговоров. Представители «Блюз» комментировать это отказались.

Зарипов: у меня действительно был разговор с представителями «Сент-Луиса»



Хоккейное сообщество «Чемпионата» в социальной сети «ВКонтакте»