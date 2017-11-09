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«Амур» выменял у «Магнитки» защитника Хабарова

Хоккей

«Амур» и магнитогорский «Металлург» произвели обмен, в результате которого состав хабаровского клуба пополнил защитник Ярослав Хабаров. Магнитогорский клуб получит денежную компенсацию.

В текущем сезоне хоккеист провёл 20 матчей регулярного чемпионата КХЛ и набрал в них 4 очка при показателе полезности «-1». Всего на уровне Континентальной хоккейной лиги на счету Хабарова 54 очка в 420 матчах. Хоккеист является двукратным обладателем кубка Гагарина в составе команды Континентальной хоккейной лиги из Магнитогорска.

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Источник: Официальный сайт ХК "Амур" Сообщить об ошибке
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