Потехин: для меня «Магнитка» всегда была и всегда будет топ-клубом

Нападающий «Амура», обладатель кубка Гагарина в составе «Магнитки» Богдан Потехин рассказал о текущем положении дел в команде. Хабаровчане лишь раз за последние 10 матчей не набрали очки.

« В сентябре в первой домашней серии мы потеряли много очков, поэтому теперь были обязаны выигрывать все матчи. Именно такой настрой был в команде, все ребята сплотились. Поэтому для нас победный результат не стал неожиданностью — заработали его своим трудом. КХЛ в этом сезоне очень прилично подравнялась, лёгких матчейне бывает. Если судить по результату, с «Нефтехимиком» пришлось тяжелее всех. При этом не нужно забывать, что Казань и Уфа — исторические лидеры Восточной конференции, подбор игроков в этих командах самый лучший. Естественно, наряду с «Магниткой». Мне из Хабаровска, наверное, не совсем правильно комментировать то, что происходит в Магнитогорске. Скажу только одно: для меня «Магнитка» всегда была и всегда будет топ-клубом.

Радует, что в последние недели мы прибавили, играем в свой хоккей, стабильно берём очки. Делаем важные шаги на пути к плей-офф. 10-дневный перерыв команде точно не помешает, ведь у нас есть травмированные хоккеисты, которым нужно время, чтобы залечить травмы. Надеюсь, продолжим домашнюю серию с новыми силами, ведь впереди у нас ведущие клубы Запада — СКА, «Локомотив», московское и минское «Динамо».

Задача только одна: в юбилейный для Хабаровска сезон завоевать путевку в плей-офф. Эта задача поставлена всем хоккеистам команды.

Атмосфера на хоккее в Хабаровске? Картинка с переполненными трибунами «Платинум Арены» выглядит очень эффектно. Для команды она является дополнительным стимулом. Многим ребятам понравилась тяжёлая версия гимна. Немало шуток было по поводу того, как наш капитан Виталий Атюшов отметил свой дубль в ворота «Нефтехимика». Думаю, что в этом плане «Платинум Арену» ждут и другие сюрпризы. Самое главное — командные победы. Если будем выигрывать, то начнут танцевать все — и хоккеисты, и зрители, и охранники», — цитирует игрока Russia-Hockey.