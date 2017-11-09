На матче со «Слованом» «Спартак» воссоздаст атмосферу 80-х

«Спартак» продолжает традицию проведения ретроматчей, посвящённых дню рождения клуба. 9 декабря на арене в «Парке Легенд» благодаря различным историческим деталям будет воссоздана атмосфера 80-х годов прошлого века. Соперником красно-белых станет братиславский «Слован».



«За два предыдущих года мы смогли убедиться, что придуманный нами формат проведения ретро-матчей пришёлся по душе многочисленным болельщикам. В обществе сейчас действительно есть запрос на фильмы и книги прошлых лет, на моду и предметы быта, люди с удовольствием откликаются на события своей недавней истории. Одним словом, ностальгируют, что вполне понятно — в уголках нашей памяти всегда остаются светлые и радостные моменты молодости.

Предстоящий ретроматч мы посвящаем 80 годам ХХ века. Это были годы больших перемен, которые оказали огромное влияние на последующую историю развития нашей страны. Это были и годы расцвета отечественного хоккея, когда наша страна доминировала на мировой арене, а игроков сборной СССР по именам и фамилиям знали все — от пионеров до бабушек у подъезда. И нам приятно вспомнить, что спартаковцы в те времена были в национальной команде на ведущих ролях.

С огромным удовольствием приглашаю болельщиков на арену в «Парке Легенд» на наш третий по счёту ретроматч. Мы вновь постараемся вас удивить и порадовать интересными находками. Уверен: у каждого, кто придёт к нам в гости, останутся незабываемые впечатления, а семейный альбом пополнится новыми яркими фотографиями», — сказал гендиректор клуба Андрей Верёвко.