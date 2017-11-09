Малкин: не может быть всё идеальным, удача отвернулась от «Питтсбурга»

Нападающий клуба «Питтсбург Пингвинз» Евгений Малкин поделился мнением о проблемах команды на старте сезона.



«Когда у тебя всё хорошо идёт несколько сезонов подряд, то потом случаются такие осечки. Не может ведь быть всегда идеально, да? Когда-то нам везло, теперь удача отворачивается. И на нас настраиваются. Команды в лиге подравнялись. Очень много молодых талантливых ребят приходит в НХЛ. Уже с каждой командой получаются тяжёлые матчи», — приводит слова российского нападающего официальный сайт лиги.

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