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Малкин: не может быть всё идеальным, удача отвернулась от «Питтсбурга»

Хоккей

Нападающий клуба «Питтсбург Пингвинз» Евгений Малкин поделился мнением о проблемах команды на старте сезона.

«Когда у тебя всё хорошо идёт несколько сезонов подряд, то потом случаются такие осечки. Не может ведь быть всегда идеально, да? Когда-то нам везло, теперь удача отворачивается. И на нас настраиваются. Команды в лиге подравнялись. Очень много молодых талантливых ребят приходит в НХЛ. Уже с каждой командой получаются тяжёлые матчи», — приводит слова российского нападающего официальный сайт лиги.

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Источник: Официальный сайт НХЛ (русская версия) Сообщить об ошибке
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Питтсбург Пингвинз Евгений Малкин
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