Барроуз: приезд НХЛ в Швецию наполнен смыслом, жду визитов в Прагу и Хельсинки

Нападающий «Оттавы Сенаторз» Александр Барроуз поделился мнением об играх регулярного чемпионата НХЛ, которые пройдут в Швеции.



«Наш приезд сюда абсолютно логичен и наполнен смыслом. Мы хотим развивать нашу игру? Развить её ещё сильнее, чем она уже развита в Канаде, наверное, невозможно, поэтому следующий шаг — это подумать о её развитии в Европе. Особенно в тех странах, в которых хоккей уже любят. Посмотрите на НБА — они делают то же самое в Китае. Посмотрите на НФЛ — они делают то же самое в Лондоне. Так что и наш приезд в Швецию — в точности то, что доктор прописал. Да нам и самим это интересно и в радость. Надеюсь, что в каком-нибудь другом сезоне мы сыграем в Праге, а ещё в другом — в Хельсинки. Все эти города — отличные хоккейные рынки», — цитирует игрока официальный сайт лиги.

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