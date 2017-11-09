Анонс седьмого сезона Ночной лиги в Татарстане: участвуют 17 команд

Отборочный этап VII Всероссийского фестиваля по хоккею среди любительских команд в Республике Татарстан начнётся 11 ноября: в дивизионе «Любитель 40+» 10 команд, разбитые на две группы, турнир пройдёт без плей-офф; в «Лиге Надежды» семь коллективов.



В дивизионе «40+» примут участие 10 команд. Это три клуба из Казани, два коллектива из Набережных Челнов, а также по одной команде из Арска, Мамадыша, Кукмора, Богатых Сабов и Балтасей. Важным отличием нового сезона станет разделение дивизиона на две группы «А» и «Б» — команды из Казани и Набережных Челнов будут соревноваться исключительно между собой. То же самое касается клубов из районных центров республики. Не менее важным изменением в дивизионе станет отмена плей-офф — победитель будет определяться по итогам регулярного чемпионата. Лучшая хоккейная дружина из столицы Татарстана и Автограда отправится на финал Всероссийского фестиваля, участие в котором примут лучшие коллективы со всех регионов России. А команда, победившая в группе «Б», получит символический кубок и право участвовать в группе «А» в следующем сезоне.



География дивизиона «Любитель 18+ Лига Надежды»: за победу в турнире будут бороться хоккеисты из Казани, Джалиля, Азнакаево, Кукмора, Богатых Сабов, а также новички турнира из Зеленодольска и Нижнекамска — семь коллективов. У них круговой турнир и плей-офф начиная со стадии полуфинала.

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