Стал известен состав сборной России на матч Евротура с Финляндией

Стал известен состав сборной России на первый матч Кубка Карьяла с командой Финляндии, информирует официальный «твиттер» клуба. Пропускают матч с хозяевами этапа Евротура защитник Василий Токранов и нападающий Павел Красковский.



Шестёркин (Сорокин);

Телегин — Андронов — Плотников, Киселевич — Гавриков;

Гусев — Ткачёв — Капризов, Нестеров — Войнов;

Мозякин — Григоренко — Барабанов, Хафизуллин — Трямкин;

Широков — Калинин — Ничушкин, Зубарев — Любушкин.



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Россия начинает олимпийский Евротур битвой с финнами. LIVE! Первый соперник подопечных Олега Знарка на Кубке Карьяла — сборная Финляндии.