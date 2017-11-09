Тренер «Колорадо»: у Миронова огромный потенциал, но ему мешает языковой барьер

Главный тренер «Колорадо Эвеланш» Джаред Беднар поделился мнением о перспективах российского защитника Андрея Миронова.



«Миронов хорошо проявляет себя на тренировках, но пока испытывает серьёзный языковой барьер. Однако прогресс виден, он уже лучше понимает, что от него требуется. У нас в обойме сейчас восемь защитников, и он один из них. В зависимости от состояния их здоровья мы и определяем состав. Сейчас травму получил Антон Линдхольм, что повышает его шансы сыграть с „Оттавой“. Но вообще, мы считаем, что у него огромный потенциал», — цитирует тренера официальный сайт НХЛ.

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