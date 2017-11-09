Итоги игрового дня ВХЛ: 11-я подряд победа «Динамо» СПб

В Высшей хоккейной лиге завершился очередной игровой день, вместивший в себя четыре встречи.
В Усть-Каменогорске местное «Торпедо» потерпело поражение от хоккейного клуба «СКА-Нева», встреча завершилась со счётом 2:4.
«Сарыарка» на домашней арене не сумел забросить ни одной шайбы в ворота «Динамо» Санкт-Петербург, матч закончился со счётом 0:3. Для «Динамо» победа стала 11-й кряду.
«Зауралье» дома сумело обыграть «Буран» со счётом 4:2.
«Рубин» на домашнем льду взял верх над ХК «Рязань», матч закончился со счётом 4:2.
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