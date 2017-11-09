100 000 000 бонусов – особые условия для первых клиентов! Получить!
  • Главные новости
  • Популярные
События вчера Сейчас Сегодня Завтра

Итоги игрового дня ВХЛ: 11-я подряд победа «Динамо» СПб

Хоккей

В Высшей хоккейной лиге завершился очередной игровой день, вместивший в себя четыре встречи.

В Усть-Каменогорске местное «Торпедо» потерпело поражение от хоккейного клуба «СКА-Нева», встреча завершилась со счётом 2:4.

ВХЛ - регулярный чемпионат
09 ноября 2017, четверг. 15:30 МСК
Торпедо
Усть-Каменогорск
2 : 4 0:0, 1:4, 1:0
СКА-Нева
Санкт-Петербург
0:1 – Кондратьев (Конозов) – 24:10 (5x5), 0:2 – Рычагов (Орлович-Грудков) – 26:11 (5x5), 0:3 – Сёмин (Гимбатов, Конозов) – 31:00 (5x5), 1:3 – Иван Иванов (Соренсон) – 32:30 (5x5), 1:4 – Коренев (Рыков, Конозов) – 38:53 (5x5), 2:4 – Бердников (Миллер, Метальников) – 58:26 (5x5)

«Сарыарка» на домашней арене не сумел забросить ни одной шайбы в ворота «Динамо» Санкт-Петербург, матч закончился со счётом 0:3. Для «Динамо» победа стала 11-й кряду.

ВХЛ - регулярный чемпионат
09 ноября 2017, четверг. 16:00 МСК
Сарыарка
Караганда
0 : 3 0:1, 0:0, 0:2
Динамо СПб
Санкт-Петербург
0:1 – Назаревич (Кузнецов, Чувиляев) – 09:22 (5x4), 0:2 – Орлов (Бирюков, Шевченко) – 50:56 (5x4), 0:3 – Кондратьев (Карамнов) – 58:14 (en)

«Зауралье» дома сумело обыграть «Буран» со счётом 4:2.

ВХЛ - регулярный чемпионат
09 ноября 2017, четверг. 16:30 МСК
Зауралье
Курган
4 : 2 0:0, 2:0, 2:2
Буран
Воронеж
1:0 – Дюкарев (Кротиков, Ольшанский) – 37:14 (5x5), 2:0 – Муштаев (Фаст, Болтанов) – 38:58 (5x5), 3:0 – Чечин (Князев, Болтанов) – 43:55 (5x5), 3:1 – Горшков (Белозёров) – 47:40 (5x5), 3:2 – Банцерев (Гайдаш, Сидляров) – 48:02 (5x5), 4:2 – Исаев (Муштаев) – 58:15 (5x5)

«Рубин» на домашнем льду взял верх над ХК «Рязань», матч закончился со счётом 4:2.

ВХЛ - регулярный чемпионат
09 ноября 2017, четверг. 17:00 МСК
Рубин
Тюмень
4 : 2 0:1, 2:0, 2:1
ХК Рязань
Рязань
0:1 – Милёхин – 09:34 (5x5), 1:1 – Меляков (Купцов, Попов) – 22:59 (5x5), 2:1 – Угольников (Ерофеев, Кунгурцев) – 39:09 (5x5), 3:1 – Федотов (Потякин, Сафаралеев) – 40:59 (5x5), 3:2 – Карпов (Дубинин, Иван Иванов) – 45:36 (5x5), 4:2 – Купцов (Ильин) – 48:06 (5x5)
Борисов и Сёмин готовы вернуться? Как бывшие хоккеисты КХЛ играют в ВХЛ
Когда-то они были на слуху, а сейчас выступают в ВХЛ.
Источник: «Чемпионат» Сообщить об ошибке
Новости. Хоккей
Все новости RSS
Партнерский контент