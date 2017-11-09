Якупов: в Швеции и России лёд примерно одинаковый — непривычно мягкий и вязкий

Нападающий «Колорадо Эвеланш» Наиль Якупов поделился мнением о ледовом дворце в Швеции, где пройдут спаренные игры с «Оттавой Сенаторз».



«Тренировки мы здесь проводим практически такие же, как в Денвере. Не сказал бы, что кому-то приходится слишком тяжело из-за того, что хочется спать. Силы у всех вроде есть. Другое дело, что уже хочется побольше играть, а не тренироваться. А то нам за первый месяц чемпионата выпало довольно много перерывов в графике. Знаю, что потом мы за это расплатимся очень насыщенным календарём.



На местной арене непривычно мягкий, вязкий лёд. Во дворцах НХЛ такого практически не встретишь. Это, видимо, тоже в европейских традициях: такой лёд помню по каткам в России и других странах Европы. Полчаса потренировались — и уже снега по колено. Большого значения это не имеет, но, раз уж заговорил о здешних отличиях от того, к чему мы привыкли, упомяну и такое», — цитирует Якупова официальный сайт НХЛ.

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