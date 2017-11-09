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Сборная России отыгралась с 0:2, но уступила Финляндии в первом матче Евротура

Хоккей

Сборная России уступила команде Финляндии в первом матче на Евротуре, игра завершилась со счётом 2:3.

Сборная Финляндии открыла счёт уже на второй минуте встречи — голом отметился Йоонас Кемппайнен. На 24-й минуте финны увеличили преимущество благодаря шайбе Миро Хейсканена. Точные броски Кирилла Капризова и Сергея Плотникова помогли сборной России сравнять счёт во втором периоде. Гол Атте Охтамаа на 51-й минуте принёс финнам победу.

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Еврохоккейтур
09 ноября 2017, четверг. 19:30 МСК
Россия
2 : 3 0:1, 2:1, 0:1
Финляндия
0:1 – Кемппайнен (Юнттила, Койвисто) – 01:55 (5x5), 0:2 – Хейсканен (Пильстрём, Анттила) – 23:10 (5x5), 1:2 – Капризов (Гусев) – 26:41 (5x5), 2:2 – Плотников (Телегин) – 37:07 (5x5), 2:3 – Охтамаа (Анттила) – 50:52 (5x5)
Россия проиграла финнам на олимпийском Евротуре. LIVE!
Голы Капризова и Плотникова не спасли команду Знарка.
Источник: «Чемпионат» Сообщить об ошибке
Теги
Сборная России — Хоккей Сборная Финляндии — Хоккей Евротур
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