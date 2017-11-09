Сборная России отыгралась с 0:2, но уступила Финляндии в первом матче Евротура

Сборная России уступила команде Финляндии в первом матче на Евротуре, игра завершилась со счётом 2:3.



Сборная Финляндии открыла счёт уже на второй минуте встречи — голом отметился Йоонас Кемппайнен. На 24-й минуте финны увеличили преимущество благодаря шайбе Миро Хейсканена. Точные броски Кирилла Капризова и Сергея Плотникова помогли сборной России сравнять счёт во втором периоде. Гол Атте Охтамаа на 51-й минуте принёс финнам победу.



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Россия проиграла финнам на олимпийском Евротуре. LIVE! Голы Капризова и Плотникова не спасли команду Знарка.