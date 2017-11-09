Телегин: Финляндия играет в одном стиле, но они не упустили свои шансы

Нападающий сборной России Иван Телегин подвёл итоги матча после поражения во встрече с Финляндией (2:3).



«У нас было достаточно моментов для голов. Мы их не использовали и проиграли. У финнов были такие же шансы, но они их не упустили. Мы плохо сыграли в обороне, много откидывались от шайбы. Надо было держать и играть более спокойно. Тогда был бы совсем другой результат. В большинстве держали шайбу у них в зоне, были хорошие пасы, диагонали, всё красиво. Но последнего момента в виде броска не было.



Полностью разбирали финскую команду, они играют в одном стиле. Где-то не справились с задачей, пропустили шайбы. С Широковым всё хорошо, не переживайте», — передаёт слова Телегина корреспондент «Чемпионата» Дарья Тубольцева.



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