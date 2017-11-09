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Форвард сборной России Широков отправлен на медицинское обследование

Хоккей

Нападающий сборной России Сергей Широков получил повреждение в матче Евротура с командой Финляндии (2:3). Игрок во время второго периода ушёл в раздевалку, но позже сумел вернуться на площадку. После встречи хоккеист был отправлен на медицинское обследование, о чём рассказал главный тренер российской национальной команды Олег Знарок.

«Широкова увезли на обследование», — передаёт слова Знарка корреспондент «Чемпионата» Дарья Тубольцева.

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Команда Знарка отыгралась с 0:2, но не смогла дожать соперника.
Источник: «Чемпионат» Сообщить об ошибке
Теги
Сборная России — Хоккей Сборная Финляндии — Хоккей Олег Знарок Сергей Широков
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