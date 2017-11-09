Форвард сборной России Широков отправлен на медицинское обследование

Нападающий сборной России Сергей Широков получил повреждение в матче Евротура с командой Финляндии (2:3). Игрок во время второго периода ушёл в раздевалку, но позже сумел вернуться на площадку. После встречи хоккеист был отправлен на медицинское обследование, о чём рассказал главный тренер российской национальной команды Олег Знарок.



«Широкова увезли на обследование», — передаёт слова Знарка корреспондент «Чемпионата» Дарья Тубольцева.



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