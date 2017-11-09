Беднар: у Задорова был непростой старт, но в целом мы довольны его прогрессом

Главный тренер «Колорадо Эвеланш» Джаред Беднар поделился мнением о потенциале российского защитника Никиты Задорова. Игрок обороны в нынешнем сезоне несколько раз не проходил в основной состав команды.



«У Задорова получился непростой старт, он пропустил первые дни лагеря. И не стоит забывать, что он пропустил серьёзную часть прошлого сезона из-за травмы. Но мы в целом довольны его общим прогрессом, он постоянно прибавляет и мы связываем с ним своё будущее», — приводит слова Беднара официальный сайт лиги.

Задоров: необходимо настраивать себя на все 82 матча, хотя это тяжело